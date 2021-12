Marcelo - AFP

Publicado 06/12/2021 16:03

Rio - Jogador da seleção brasileira nas duas últimas Copas, o lateral-esquerdo Marcelo está perto de encerrar o seu vínculo com o Real Madrid. De acordo com o jornal "Sport", da Espanha, o clube espanhol não irá fazer uma proposta para renovar com o brasileiro, de 33 anos.

Revelado pelo Fluminense, Marcelo é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Real Madrid. Ele chegou ao clube espanhol em 2006, e conquistou inúmeros títulos, entre os principais estão seis Campeonatos Espanhóis e quatro Liga dos Campeões.

Alguns clubes do futebol brasileiro são apontados como possíveis destinos do jogador. Além de Palmeiras e Atlético-MG; o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo teriam desejo de contratar Marcelo, que tem contrato com o Real Madrid até o meio do ano que vem.