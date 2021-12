Abel Ferreira conquista Libertadores pela segunda vez seguida - Foto: Divulgação/Conmebol

Publicado 06/12/2021 15:38 | Atualizado 06/12/2021 15:38

Rio - O Palmeiras tem avançado bem para manter Abel Ferreira como treinador. Oferecendo mais dois anos de contrato e aumento salarial, o clube espera uma resposta positiva do português nos próximos dias. O alviverde também sinalizou que fará uma mudança no elenco de acordo com o planejamento do técnico.

De férias em Portugal, a tendência é que Abel aceite a proposta do clube paulista ao longo da semana.

Após se sagrar bicampeão da Libertadores, o treinador havia deixado seu futuro em aberto - apesar de já ter contrato até o fim de 2022 - ao afirmar que precisava conversar com a família e lamentar o calendário apertado do futebol do Brasil.

Leila Pereira, nova presidente do Palmeiras, que assume o cargo no próximo dia 15, sempre teve a permanência do treinador, campeão de duas Libertadores da América e uma Copa do Brasil, como uma prioridade.