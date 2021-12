Ronaldo - Reprodução

Publicado 06/12/2021 13:44

Rio - Craque nos gramados e agora com foco no mercado futebolístico, Ronaldo Fenômeno adquiriu nos últimos anos o Real Valladolid, da Espanha. Em entrevista ao "Flow Podcast", o ex-jogador brincou e revelou pedidos para comprar clubes brasileiros e, na lista, estão dois cariocas.

"Muita gente no meu chat pedindo para comprar Cruzeiro, Vasco, Botafogo… Não sei quanto dinheiro a galera está achando que tenho não", brincou Ronaldo.

Apesar do momento de descontração, o ex-jogador bateu na tecla de que investir em clubes grandes, tendo um trabalho bem feito, dará retorno financeiro aos empresários.

"O futebol é rentável. Uma base de dados com o Cruzeiro tem é uma máquina de fazer dinheiro. Fazendo minimamente bem, não precisa ser um gênio, vai dar certo. É a ideia de gestão sustentável. Os clubes estão identificando que precisam mais disso do que da água para beber", completou.

Ronaldo vem fazendo no Valladolid ao lado de Paulo André, também ex-jogador e agora dirigente do clube espanhol. um trabalho pela aquisição de jovens e retorno financeiro com os potenciais de venda. Atualmente, a equipe do Fenômeno disputa a La Liga 2, a segunda divisão nacional.