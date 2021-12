Grêmio corre risco de rebaixamento - Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 06/12/2021 16:20

Porto Alegre - A situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro ficou ainda mais dramática neste domingo após o empate por 1 a 1 com o Corinthians, em São Paulo. A equipe vencia até os minutos finais, quando sofreu gol de Renato Augusto e ficou com possibilidades remotas de se manter na elite.

Agora, com apenas mais um jogo pela frente, o Tricolor alcançou a marca de 40 pontos e não depende das próprias forças para deixar o Z4.



Para escapar, o Tricolor precisa vencer o Atlético-MG em casa, na rodada final, e torcer para que dois de três times não pontuem mais na competição: Bahia, Juventude e Cuiabá (todos com 43 pontos). Isso ocorre porque a equipe tricolor só pode chegar a essa mesma pontuação (43) e precisa ultrapassar dois deles para sair da zona de rebaixamento. Como tem um número maior de vitórias que os três rivais, ficará à frente na classificação se igualá-los na soma de pontos.

Com esse contexto, o Grêmio pode ser rebaixado já nesta segunda-feira. Isso acontecerá se Cuiabá e Juventude não perderem seus jogos. Ambos têm 43 pontos, o máximo que o Tricolor pode alcançar. O time de Caxias do Sul visitará o São Paulo às 19h, no Morumbi, e os mato-grossenses receberão o Fortaleza às 20h, na Arena Pantanal.



Na rodada final, o Grêmio recebe o campeão Atlético Mineiro, o Bahia visita o Fortaleza, o Cuiabá encara o Santos fora de casa e o Juventude recebe o São Paulo.