Benfica de Jorge Jesus avançou às oitavas de final da Liga dos CampeõesPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 08/12/2021 19:29

Rio - Sob olhares atentos da torcida do Flamengo, que esperava um tropeço para renovar as esperanças de ter o técnico Jorge Jesus de volta, o Benfica venceu por 2 a 0 o Dínamo de Kiev, no Estádio da Luz, e tornou o sonho dos rubro-negros quase impossível. Com a derrota do Barcelona por 3 a 0 para o Bayern de Munique, os portugueses puderam comemorar a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões após quatro anos de jejum.

O Benfica não dependia só de si para se classificar, mas a lógica indicava que esse era o cenário mais provável. Bastava vencer o lanterna Dínamo de Kiev e torcer para o Barcelona, em crise, não ganhar do Bayern de Munique, com 100% de aproveitamento, na Allianz Arena. No fim, deu a lógica. Os alemães passaram na liderança isolado, com 18 pontos, seguido pela Águia, com oito, também classificada. O Barça, em terceiro, terá que se contentar com a Liga Europa.

A angústia em Portugal deu lugar ao otimismo logo aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Yaremchuk abriu o placar no Estádio da Luz. O lateral-direito Gilberto, ex-Fluminense, ampliou aos 21. 2 a 0. Esse resultado com o empate, na Alemanha já era suficiente, mas o Bayern foi cruel com o Barcelona e fez 3 a 0, com gols de Müller, Sané e Musiala.

Alegria em Portugal, tristeza na Catalunha. Se o Benfica encerrou um jejum de quatro anos sem disputar as quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona foi voltou a ser eliminado na fase de grupos depois de 21 anos. Retrato de uma das maiores crises da história do clube.

Outros resultados:

Manchester United 1 x 1 Young Boys

RB Salzburg 1 x 0 Sevilla

Wolfsburg 1 x 3 Lille

Juventus 1 x 0 Malmö

Zenit 3 x 3 Chelsea