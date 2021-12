Ex-jogador do Flamengo entra na mira de clube da Série B - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Ex-jogador do Flamengo entra na mira de clube da Série B Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/12/2021 19:23

Rio - O lateral-direito Pará, de 35 anos, rescindiu o contrato em comum acordo com o Santos, nesta quarta-feira, e está livre no mercado. A tendência é de que o veterano não fique sem clube por muito tempo, e o Cruzeiro pode ser o novo destino do jogador para disputar o Brasileiro da Série B. A informação é do portal "A Tribuna".

O diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos, trabalha para reforçar o elenco para a próxima temporada, e o lateral-direito deve vestir a camisa do clube mineiro. A ideia é de que o dirigente reformule o futebol e entregue a possibilidade de disputar o acesso à elite do futebol brasileiro.

Com a camisa do Santos, Pará foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 2019, quando ainda era comandado por Jorge Sampaoli e o vice da Libertadores, em 2020, com o ex-treinador Cuca. Anteriormente, o veterano já tinha atuado pelo Alvinegro em 2010 e 2012.