Rio - O ex-jogador Luís Fabiano se encontrou com dirigentes e o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, nesta quarta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, e há grandes chances de se tornar o coordenador técnico do clube na Série B. O mandatário assumiu o mesmo cargo na época em que o ex-atleta estreou na equipe profissional do Majestoso. A informação é do portal "GE".

Além disso, Marco Antônio já tinha informado que queria um "cara da bola" no cargo de coordenador técnico da Ponte Preta. Com passagens por grandes clubes do Brasil, da Europa e seleção brasileira, a presença do ex-jogador do Vasco na reunião, aumentou os rumores nos bastidores.

Por outro lado, a informação até o início desta semana era de que Luís Fabiano ainda não havia conversado sobre um possível retorno à Ponte Preta, mas na condição de dirigente. No entanto, a reunião desta quarta pode avançar nas conversas e o anúncio do ex-jogador deve acontecer na próxima semana.