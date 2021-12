Galvão Bueno - Foto: Reprodução/Rede Globo

Galvão Bueno Foto: Reprodução/Rede Globo

Publicado 09/12/2021 16:13

Rio - Convidado pelo programa "Os Donos da Bola", da Band, o ex-repórter do Grupo Globo, Lucas Strabko, conhecido como "Cartolouco", detonou o narrador Galvão Bueno. Em participação ao lado de Neto, o ex-integrante da "Fazenda", foi questionado pelo ídolo do Corinthians sobre o seu relacionamento com o principal locutor da emissora carioca.

"O Galvão Bueno te dava moral do jeito que estou te dando?", questionou Neto. Cartolouco rebateu: "Não dava não. Ele era traíra. Era mesmo. Todo mundo lá era muito gente boa, mas o Galvão era traíra, 'perna', [não] jogou com ninguém, nunca bateu falta, nunca saiu no BID [Boletim Informativo Diário, da CBF]. Só faz vinho. [Não] jogou com ninguém. Arnaldo Cezar Coelho. Só ficava lambendo o outro lá. Aqui eu falo mesmo, falo a verdade", disse.



Lucas Strabko trabalhou no Grupo Globo entre 2015 e 2020. Ele foi demitido após uma série de episódios que irritaram a direção da emissora carioca. Ele ficou conhecido, principalmente, pelo personagem 'Cartolouco', que serviu para promover o fantasy game Cartola FC. O ex-repórter participou da edicação da "Fazenda" no ano passado.