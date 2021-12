Messi e Cristiano Ronaldo - Reprodução

Messi e Cristiano RonaldoReprodução

Publicado 13/12/2021 08:38 | Atualizado 13/12/2021 09:59

O duelo de dois dos maiores craques mundiais que aconteceu rotineiramente na Espanha - no clássico entre Real Madrid x Barcelona - vai acontecer agora na Liga dos Campeões da Europa com outros times. De acordo com o sorteio realizado pela Uefa nesta segunda-feira, em Nyon, na Suíça, Cristiano Ronaldo e Messi têm um novo encontro marcado, desta vez em um Manchester United x Paris Saint-Germain pelas oitavas de final da competição europeia.

Há mais de 10 anos que Messi e Cristiano Ronaldo não duelam em uma fase mata-mata da Liga dos Campeões. O último encontro foi nas semifinais da temporada 2010-2011, quando o Barcelona eliminou o Real Madrid. Na época, obviamente, o craque argentino defendia as cores do clube catalão, enquanto o português era ídolo merengue.

Este será o primeiro duelo eliminatório de Messi pelo clube francês desde sua contratação, em agosto deste ano. Em um passado recente, mais precisamente na temporada 2018-2019, Neymar e Mbappé, outros astros do Paris Saint-Germain, foram eliminados nesta mesma fase pelo Manchester United. O clube de Paris venceu na Inglaterra por 2 a 0, mas foi derrotado por 3 a 1, em Paris, com um gol de pênalti nos acréscimos, em um duelo que o brasileiro foi suspenso depois por três partidas por conta de insultos aos árbitros.

Atual campeão, o Chelsea, que se classificou como segundo colocado do seu grupo, vai encarar o Lille, da França. Maior vencedor da Liga dos Campeões com 13 conquistas, o Real Madrid vai encarar o Benfica, que é comandado pelo técnico português Jorge Jesus. Outro confronto de destaque das oitavas de final será entre Bayern de Munique e Atlético de Madrid.

Os jogos de ida das oitavas de final serão nos dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro de 2022; e as partidas de volta ocorrem em 8, 9, 15 e 16 de março. E não há mais a regra do gol fora de casa. As equipes que se classificaram em segundo lugar de seu grupo jogam o primeiro duelo como mandante.

Vale lembrar também que os duelos não são dirigidos. Ou seja, haverá um novo sorteio para os confrontos das quartas de final, que serão em abril, após a realização desta fase. As semifinais serão no começo de maio e a grande final do torneio será no dia 28 de maio na cidade de São Petersburgo, na Rússia.

Confira os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa:

Real Madrid-ESP x Benfica-POR



Manchester City-ING x Villarreal-ESP



Bayern de Munique-ALE x Atlético de Madrid-ESP



Liverpool-ING x Red Bull Salzburg-AUT



Ajax-HOL x Internazionale-ITA



Juventus-ITA x Sporting Lisboa-POR



Lille-FRA x Chelsea-ING



Manchester United-ING x Paris Saint-Germain-FRA