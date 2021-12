"UFC Lewis vs Daukaus - Divulgação

"UFC Lewis vs DaukausDivulgação

Publicado 15/12/2021 15:35 | Atualizado 15/12/2021 15:45

Os brasileiros Amanda Lemos, Raphael Assunção, Carlos Diego Ferreira, Raoni Barcelos e Melissa Gatto estarão em ação neste sábado, dia 18, em Las Vegas, nos Estados Unidos, no último evento do UFC em 2021. Na luta principal, o duelo pelos pesos-pesados (até 120kg), entre os americanos Derrick Lewis, terceiro do ranking e Chris Daukaus, sétimo da categoria e invicto até aqui no UFC.

O Combate exibe ao vivo todas as 14 lutas do ‘UFC Lewis x Daukaus’, a partir das 17h45, com a narração de Bernardo Edler e Rhoodes Lima e os comentários de Luciano Andrade e Ana Hissa. O sportv2 e o perfil do Combate no Youtube transmitem as duas primeiras lutas da noite.