O UniSurf 2021 oferece disputas intensas de surfe masculinoAna Catarina

Publicado 15/12/2021 16:02

Rio - O UniSurf está de volta, e com a mesma positividade de sempre. O evento retorna para sua edição de 2021 neste sábado, dia 18 de dezembro, a partir das 8h no Postinho, na praia da Barra da Tijuca, com disputas de surfe e altinha, ativações e debates sobre sustentabilidade e muita confraternização.

Para celebrar o retorno, sua 15ª edição, o UniSurf 2021 conta com baterias de surfe feminino e masculino (alunos e ex-alunos da PUC) e ainda uma categoria aberta universitária (amigos da PUC), além de altinha (equipes de quatro integrantes divididos entre mulheres e homens). As inscrições estão abertas por meio do perfil oficial do evento no Instagram (@uni_surf) até esta sexta-feira, dia 17.

Além das disputas no mar e nas areias da Barra da Tijuca, o evento conta com o show da banda de jovens Nalah e diversas ações socioambientais, como mutirão de coleta de lixo na praia, troca de lixo por produtos por meio da plataforma de sustentabilidade Magik Karma, doação de lonas para projetos sociais e reciclagem dos resíduos do evento. Sustentabilidade é palavra-chave para o evento, que tem sua estrutura ecológica, camisas em tecido reciclável de garrafas PET e troféus criados também a partir de material reciclado.

O UniSurf 2021 é apresentado pela Rider, patrocinadora master da edição com a coleção Rider R4, que vai de encontro com a jornada de desenvolvimento sustentável com o propósito de recriar o futuro por meio de ações no presente. A etapa deste ano tem copatrocínio da The Vaz Brothers, Monster Energy e Cerveja Praya, e parceria ambiental da Magik Karma e Stone House. Para oferecer oportunidade de desenvolvimento profissional, o UniSurf conta em sua produção com estudantes universitários e especialista recém formados, uma tradição do evento.

“O UniSurf é muito mais que um simples evento, é uma plataforma de oportunidades profissionais e um festival de celebração à vida, ao esporte, ao bem-estar, às belezas naturais que o Rio de Janeiro oferece. Neste ano, será ainda mais especial por se tratar de uma retomada de eventos ao ar livre. Por isso tenho certeza que a energia desta edição será sem igual. Vai ser muito especial”, comemora o CEO da Kauza Marketing e criador do evento, Guilherme Braga.

A empresa é especializada em criar experiências e momentos marcantes por meio do esporte e estilo de vida ao ar livre, conectando marcas e pessoas. Modalidades esportivas e geração de conteúdos marcantes estão no DNA da Kauza Marketing, que há 10 anos promove projetos com diversas empresas, entregando ao público experiências inspiradoras.