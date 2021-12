Jorge Jesus segue no Benfica apesar da pressão da torcida - Cátia Luís/Benfica

Publicado 15/12/2021 18:39

Depois de garantir a classificação na Liga dos Campeões, o Benfica superou outro desafio, desta vez na Taça de Portugal, ao vencer o Sporting Covilhã por 3 a 0 e se garantir na semifinal. Entretanto, o clima para Jorge Jesus segue pesado. Mesmo sem estar no banco, devido à suspensão, o treinador ex-Flamengo foi vaiado pelos torcedores quando teve seu nome anunciado no Estádio da Luz.

Mesmo pressionado, o Benfica jogou com um time reserva e conseguiu o resultado necessário para se classificar: vencer por pelo menos três gols e por diferença de dois. Com isso, superou o Vitória de Guimarães e terminou em primeiro no grupo.



Dos titulares, apenas Seferovic começou jogando e abriu o placar. Darwin Núñez entrou após o intervalo e garantiu os dois gols da classificação.



Sonho do Flamengo, Jorge Jesus está muito pressionado pela torcida do Benfica, mas a classificação na Liga dos Campeões praticamente garantiu a sua permanência e acabou com os planos rubro-negros.

O treinador ainda terá como desafios em dezembro dois clássicos na sequência contra o Porto: pelas oitavas de final da Taça de Portugal, dia 23, e pelo Campeonato Português, dia 30.