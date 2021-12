Grêmio 'enxuga' folha salarial e comunica saída de ex-jogador do Flamengo e Vasco - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 15/12/2021 20:11 | Atualizado 15/12/2021 20:18

Rio - O Grêmio informou nesta quarta-feira que não pretende renovar os contratos de Diego Souza, Rafinha e Cortez para a próxima temporada no Brasileirão da Série B. O vínculo dos atletas iriam encerrar no fim de dezembro e estavam sob análise da diretoria gaúcha.



O centroavante Diego Souza, com passagens por Fluminense, Vasco e Botafogo, finalizou a temporada pelo Grêmio com 24 gols marcados. O lateral-esquerdo Cortez atuava no clube desde 2017 e conquistou a Libertadores e Recopa com a camisa do tricolor, além de quatro títulos do Campeonato Gaúcho.



Além deles, o ex-jogador do Flamengo, Rafinha, que está sendo especulado no Fluminense, acertou com o Grêmio no início da temporada e chegou com status de titular. Em nota oficial, o Tricolor Gaúcho agradeceu aos serviços prestados pelos jogadores e enumerou as conquistas dos atletas.



A saída dos jogadores recebeu a influência de fazer uma reformulação no elenco do Grêmio para o Campeonato Brasileiro da Série B. Dessa forma, a folha salarial da equipe vai diminuir pela metade e passar de R$ 15 milhões para R$ 7 milhões. O alto salário dos veteranos impedia a situação financeira para projetar a próxima temporada.