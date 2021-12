Ex-jogador do Fluminense é especulado em clube da Série A - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/12/2021 21:01

Rio - O zagueiro Renato Chaves está sendo especulado para atuar pelo Santos na próxima temporada. Atualmente, o jogador defende o Al Batin, da Arábia Saudita, e cumpre vínculo até junho de 2022, além de ser titular e capitão da equipe. A informação é do portal "GE".

Para dificultar a negociação, o atleta negocia renovação de contrato com o clube da Arábia Saudita. O jogador foi pedido pelo Fábio Carille, que o comandou no Corinthians. Renato Chaves atuou no Fluminense em 2018 e deixou o clube com quatro meses de antecedência.

Em seguida, acertou com o Al-Wheda, da Arábia Saudita, treinado também pelo atual técnico do Santos. Com a camisa do Tricolor, o zagueiro Renato Chaves disputou 76 partidas e marcou sete gols.