Stock Car está de volta ao Rio de Janeiro - Divulgação

Stock Car está de volta ao Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 16/12/2021 03:23

Rio - A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) participou, nesta quarta-feira, do evento onde foi anunciado o retorno da Stock Car ao Rio de Janeiro, em 2022, após dez anos fora do Estado. A etapa fluminense da competição, batizada de GP Galeão, acontecerá no dia 10 de abril de 2022 e será a primeira corrida a ser realizada em um aeroporto comercial na história do esporte nacional. A iniciativa marcará também as comemorações dos 70 anos do Aeroporto Internacional Tom Jobim, inaugurado em 1º de fevereiro de 1952.

Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo comemora mais esta importante conquista do Estado e ressalta que 2022 será marcado pela retomada de alguns dos principais eventos esportivos e de entretenimento que tinham o Rio de Janeiro como sede.

- O trabalho de retomada dos grandes eventos mostra resultados a partir deste anúncio. Sabemos que, mesmo um evento realizado na capital, pode gerar impacto no interior do estado. O retorno da Stock Car é a prova de que as pessoas voltaram a acreditar no Rio de Janeiro e estão apostando no estado para retomar os investimentos em diversos setores.

O secretário estadual lembrou, ainda, que um dos primeiros eventos que o RJ sediou nesta retomada foi a Maratona do Rio, realizada em novembro, que trouxe resultados positivos para a rede hoteleira. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), a ocupação durante o fim de semana da realização das corridas de rua ficou em cerca de 95%.

A pista onde será realizado o GP Galeão terá quatro quilômetros de comprimento e 45 metros de largura. A estrutura prevê a instalação de arquibancadas. A disputa será no tradicional formato de rodadas duplas, com duas corridas no domingo. Um carro, semelhante aos que são utilizados pelos pilotos nas provas de Stock Car, foi desenvolvido para o lançamento da etapa do Rio de Janeiro. O automóvel, com cerca de 500 cavalos de potência, será exposto em alguns locais da capital, como Palácio Guanabara e Aeroporto RioGaleão, entre outros pontos turísticos.