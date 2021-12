Luciano Hang teve copo de cerveja arremessado na sua direção - Reprodução

Publicado 16/12/2021 10:10 | Atualizado 16/12/2021 10:11

Rio - O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, compareceu à final da Copa do Brasil para torcer pelo Athletico-PR, clube patrocinado pela sua empresa, e deve ter deixado a Arena da Baixada bastante decepcionado, tanto com a derrota do Furacão, quanto pela atitude de um torcedor que estava no estádio.

Luciano Hang - Véio da Havan leva cervejada na cara. #NTB10Anos pic.twitter.com/BEwrqPMspe — Nos Trends Brasil (@nostrendsbrasil) December 16, 2021

Em um vídeo que circula na Internet, o empresário aparece tentando interagir com uma parte dos torcedores no estádio. Porém, Hang acaba sendo atingindo por um copo de cerveja que foi arremessado em sua direção.

Dentro de campo, o Athletico-PR que havia perdido o jogo de ida para o Atlético-MG por 4 a 0, foi novamente derrotado por 2 a 1 e ficou com o vice-campeonato da competição. A Havan, de Luciano Hang, também patrocina Flamengo e Vasco.