Rede Globo - Reprodução

Rede GloboReprodução

Publicado 16/12/2021 11:42

Rio - A audiência do Campeonato Brasileiro de 2021 significou uma queda na audiência da Rede Globo. No entanto, a emissora planeja uma maneira de dar uma volta por cima na próxima temporada do futebol nacional. De acordo com informações do portal "Notícias da TV", a emissora carioca está planejando um novo programa esportivo, no formato de resenha futebolística, para o horário nobre.

O nome da atração será Giro da Rodada e de acordo com o site, a atração será um programete de dois minutos que vai ocupar intervalos das novelas e dos produtos de maior audiência da emissora. A estreia está prevista para abril, juntamente com o Brasileirão.

O formato do programa se baseia em um original britânico criado pela emissora esportiva BT Sport e que será reproduzido com adaptações feitas para o Brasil. Nessa atração, dois membros da grade esportiva fazem comentários rápidos e bem-humorados sobre as partidas de determinado torneio. Além da TV Aberta, o Giro da Rodada terá uma versão estendida no canal do YouTube do Globo Esporte e no SporTV.

O Brasileirão 2021 chegou ao fim, e além de marcar o segundo título do Atlético-MG, a edição teve um marco negativo. A audiência da competição na TV aberta teve seus piores números sendo transmitida exclusivamente pela Globo, desde que a Band deixou de transmitir. De acordo com os números do Ibope, houve uma queda de 14.2%, quando comparada a edição anterior.