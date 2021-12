Fluminense desiste de contratar Rodinei após pedida alta do Flamengo | Esporte | O Dia

Rodinei interessa ao Fluminense - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 18/12/2021 14:40

Rio - Rodinei não será jogador do Fluminense. De acordo com o site "GE", o Tricolor desistiu oficialmente da negociação pelo lateral direito por conta do alto valor pedido pelo Flamengo. A ideia inicial era que ele chegasse por empréstimo, mas o Rubro-Negro só aceita vende-lo.

Para liberar Rdoinei ao rival, o Flamengo pediu 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,7 milhões). O valor foi considerado inviável pela diretoria tricolor, que tirou o time de campo.

Rodinei foi contratado pelo Flamengo em 2016 e emprestado ao Internacional em 2020. Após se destacar no Brasileirão com a camisa colorada, voltou ao time carioca neste ano, mas foi pouco aproveitado.