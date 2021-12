Hulk posa com prêmios individuais conquistados em 2021 - Reprodução

Hulk posa com prêmios individuais conquistados em 2021Reprodução

Publicado 18/12/2021 15:44

Belo Horizonte - O atacante do Atlético-MG, Hulk, está colhendo os frutos do grande ano que teve defendendo o Galo mineiro, campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. Nesta sexta-feira, o jogador postou uma foto com todos os prêmios individuais conquistados neste ano.

"Poderia escrever o maior texto do mundo e certeza que não conseguiria expressar tamanha gratidão a Deus por tanta benção. (...) Gratidão eterna meu Deus! Na foto estão todos os prêmios individuais que ganhei em 2021. Obrigado aos meus companheiros, vocês foram fundamentais e me ajudaram muito!", disse, em publicação.

Segundo o "ge.globo", o Hulk também preparou duas taças para sua sala de troféus. Como as originais das conquistas ficam com o clube, o jogador encomendou réplicas que ficarão expostas em sua casa. Nos stories, o atleta já compartilhou dois quadros com as taças e medalhas que também ficaram expostas.

Hulk também postou momentos de descontrações com os filhos em casa, brincando em um escorrega de espuma e assistindo a filmes na internet. Neste sábado, o jogador fez uma nova publicação no avião partindo paras férias.