Rafinha - Lucas Uebel/Grêmio

Rafinha Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 19/12/2021 20:03

Rio - Sem clube desde que foi liberado pelo Grêmio após a queda para a Série B, o lateral Rafinha pode fechar com o São Paulo. De acordo com o site "GE", o time do Morumbi fará uma proposta pelo ex-jogador do Flamengo nos próximos dias.

Aos 36 anos, Rafinha se enquadra no perfil de jogador que o São Paulo busca no mercado. O Tricolor enfrenta uma crise financeira e busca atletas que não precise gastar na compra de direitos econômicos.

Antes de Rafinha, o nome que o São Paulo buscou para a lateral-direita foi Rodinei, do Flamengo. No entanto, o time carioca não aceitou liberar o jogador por empréstimo.