Logo Record TV - Reprodução

Publicado 20/12/2021 09:30

Rio - A Record espera ter um lucro esportivo no ano que vem. A emissora será responsável pela transmissão do Campeonato Paulista e acredita que pode faturar um valor bem próximo daquele arrecadado pelo SBT com a Libertadores da América em 2021. O lucro máximo projetado é de R$ 240 milhões. As informações são do portal "Notícias da TV".

A emissora de Edir Macedo disponibilizou seis cotas de patrocínio para as transmissões das 16 partidas do Campeonato Paulista no ano que vem. Cada uma delas sai por cerca de R$ 40 milhões. Os patrocinadores do Estadual também vão aparecer no programa Debate Bola, comandado por Milton Neves entre 2002 e 2007, e que voltará ao ar em janeiro nas manhãs de sábado com o comando de Fred Ring, ex-Globo e Jovem Pan.



A Record deseja faturar R$ 240 milhões. Com seis cotas vendidas em 2021, a emissora de Silvio Santos obteve R$ 292,2 milhões com o torneio continental. A emissora vai exibir 16 jogos do Campeonato Paulista de forma exclusiva na TV aberta.

A narração será de Marco de Vargas, com comentários do ex-jogador Muller. Márcio Canuto fará participações. A equipe também conta com Renato Marsiglia, Silvio Luiz, Zé Luiz, Roberto Thomé, Bruno Piccinato, Janice de Castro e Rodrigo Hinkel.