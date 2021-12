Rede Globo - Reprodução de internet

Publicado 21/12/2021 12:50

Rio - A Rede Globo sofreu um duro golpe nas assinaturas do Premiere para 2022. De acordo com informações do portal "Notícias da TV", mais de 50 mil clientes cancelaram as assinaturas após o término do Campeonato Brasileiro. A emissora não tem mais a exclusividade na transmissão dos Campeonatos Estaduais de Rio de São Paulo.

De acordo com o portal, a Globo esperava uma debandada grande por causa da falta de jogos ao vivo. Para evitar maiores perdas, a Rede Globo deve começar a conversar já em 2022 com clubes pelos contratos do Brasileirão válidos a partir de 2025, o atual vínculo vai se encerrar em 2024. No ano que vem, também termina o acordo atual da Copa do Brasil. A emissora deseja a renovação com o pagamento menor.

Em contato com o portal "Notícias na TV", a Rede Globo afirmou que a situação é normal neste período do ano. "O número de cancelamentos segue uma sazonalidade padrão do serviço após o fim das principais competições nacionais". Além disso, a emissora afirmou que o número de cancelamentos é menor que o sugerido pelo site.