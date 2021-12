Mulheres e homens deram um show nas ondas do Postinho - Zero Dois Zoom

Mulheres e homens deram um show nas ondas do PostinhoZero Dois Zoom

Publicado 21/12/2021 11:38

Rio - O Postinho, na praia da Barra da Tijuca, foi o cenário da edição deste ano do UniSurf nesse sábado, dia 18 de dezembro. Os jovens curtiram a manhã e a tarde de muitas atrações na areia e no mar, como disputas de surfe e altinha, além de música e debate sobre sustentabilidade.

Na água, o evento contou com baterias de surfe em três categorias: feminina, masculina e universitária (amigos da PUC). Entre as mulheres, quem levou a melhor foi Manoela Baltazar, seguida no pódio por Bárbara Rizzeto e Antonia Zumbeli, respectivamente. No masculino, Uhane Barthel foi o grande vencedor, com Pedro Martins na segunda colocação e Thomas Smith em terceiro.

A categoria universitária coroou Arthur Máximo, campeão do UniSurf 2021. Cadu Radich e Luca Nolasco terminaram na segunda e terceira posição, respectivamente. Já nas areias, na disputa de altinha, o time campeão foi a Equipe Avante, formada por Fernanda, Luiza, Gaspar e Pedro.

Como já é tradição, o clima do UniSurf foi de confraternização. A banda Nalah e os DJs CT e Maliira embalaram o fim de tarde com seu som, deixando a energia do evento no alto. Diversas ações socioambientais foram desenvolvidas ao longo do dia, como mutirão de coleta de lixo na praia, troca de lixo por produtos por meio da plataforma de sustentabilidade Magik Karma, doação de lonas para projetos sociais e reciclagem dos resíduos do evento.

Sustentabilidade e desenvolvimento profissional são alguns dos principais pilares do UniSurf, que teve sua estrutura toda de bambu desenvolvida pelo grupo de recém formados na universidade PUC-Rio ERRE bamboo. A identidade visual do evento foi desenvolvida pelo estudante de design Pedro Marinho, que ainda criou o estilo das camisas em tecido reciclável de garrafas PET.

Os troféus foram criados pelo recém formado em design e artista plástico Caio Kronig, que coletou materiais orgânicos deixados pelo mar para o desenvolvimento dos troféus. Os vídeos e mídias sociais também foram desenvolvidos por novos talentos do mercado, com o conteúdo digital de Aninha Café e conteúdo de vídeo por Pri Alegretti e Bia Redko.

O UniSurf 2021 foi apresentado pela Rider, patrocinadora master da edição com a coleção Rider R4, que vai de encontro com a jornada de desenvolvimento sustentável com o propósito de recriar o futuro por meio de ações no presente. A etapa teve copatrocínio da The Vaz Brothers, Monster Energy e Cerveja Praya, e parceria ambiental da Magik Karma e Stone House.

A Kauza Marketing é a organizadora do UniSurf, evento criado pelo CEO da empresa, Guilherme Braga. A agência é especializada em criar experiências e momentos marcantes por meio do esporte e estilo de vida ao ar livre, conectando marcas e pessoas. Modalidades esportivas e geração de conteúdos marcantes estão no DNA da Kauza Marketing, que há 10 anos promove projetos com diversas empresas, entregando ao público experiências inspiradoras.