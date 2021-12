Thomas Tuchel - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 21/12/2021 16:00

Rio - Marquinhos e Thiago Silva formaram dupla de zaga no PSG, são titulares da seleção brasileira e por muito pouco não ficaram perto de repetir a parceria no Chelsea. De acordo com informações do jornal francês "L'Equipe", o PSG recusou uma oferta estratosférica feita pelos Blues.

De acordo com a publicação, a equipe londrina chegou a oferecer 85 milhões de euros (cerca de R$ 550 milhões) na última janela de transferências pelo zagueiro. No entanto, Marquinhos não teve nem a chance de expressar seu desejo, já que o PSG logo rejeitou a oferta.



Marquinhos era um desejo do técnico Thomas Tuchel, que assumiu o clube de Londres após deixar a equipe de Paris. A ideia do treinador, de acordo com o jornal, era formar um trio de zaga com Marquinhos, Thiago Silva e Antonio Rudiger.



Marquinhos defende o clube francês desde 2013 e seu contrato vai até junho de 2024. Aos 27 anos, o zagueiro vive grande momento no futebol europeu. Na última temporada, ele atuou em 40 jogos, fez seis gols e deu uma assistência pelo PSG.