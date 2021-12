Lucas Paquetá - AFP

Lucas PaquetáAFP

Publicado 21/12/2021 13:21

Rio - Titular da seleção brasileira, Lucas Paquetá viveu um ano de redenção na Europa com a camisa do Lyon. De acordo com informações do portal francês "Foot Mercato", o Newcastle, da Inglaterra, novo rico do futebol britânico, tentou a sua contratação, mas apesar dos altos valores, o ex-jogador do Flamengo teria recusado uma oferta tentadora.

De acordo com a publicação, o salário oferecido ao jogador foi de 850.000 de euros (aproximadamente R$ 5.442.273,68). A quantia, inclusive, daria mais de 10 milhões de euros por ano, ou seja, cerca de R$ 64 025 154,40, na cotação atual.

De acordo com o portal, Lucas Paquetá só trocaria o Lyon por algum outro clube ‘mais sofisticado’ da Europa. Na última temporada, o brasileiro atuou em 34 jogos, fez dez gols e deu sete assistências. Já na atual, o atleta já entrou em campo em 21 jogos, marcou sete vezes e contribuiu com quatro passes para gol.