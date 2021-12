CT do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Publicado 21/12/2021 15:29

Rio - Com os campeões locais dos quatro estados do Sudeste de 1936, a Federação Brasileira de Football (FBF) organizou em 1937, o que seria o primeiro campeonato interestadual do país. Atlético-MG, Fluminense, Portuguesa e Rio Branco-ES disputaram entre si, em turno e returno, o título do torneio. Com quatro vitórias e apenas uma derrota, o Galo se sagrou campeão.

Agora, passados 84 anos, a diretoria do Atlético tenta junto à CBF que a conquista de 1937 seja reconhecida como um título de Campeonato Brasileiro. O clube juntou documentos e ja fez o envio deles a CBF. Segundo informações do portal "uol", o presidente do Galo, Sérgio Coelho, confirmou que o pedido foi feito.

O pedido do time mineiro é baseado justamente em uma decisão da própria CBF. Em 2010, a entidade unificou o Campeonato Brasileiro com a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. A decisão foi benéfica para Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Palmeiras e Santos.

Quando a decisão da CBF foi tomada, pouco mais de 10 anos atrás, houve a possibilidade de o Galo tentar o reconhecimento do título. Entretanto, o presidente do clube na época, Alexandre Kalil, foi contra e não quis seguir com o processo.