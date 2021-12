UEFA - Reprodução/EFE

Publicado 21/12/2021 16:59

Alemanha - Os dias de Reinier no Borussia Dortmund podem estar com os dias contados. Segundo informações do jornal alemão Bild, o clube planeja rescindir o empréstimo do meia, que pertence ao Real Madrid, seis meses antes do fim do contrato. O brasileiro chegou ao time aurinegro em 2020.

Segundo o periódico, a ideia do clube alemão é usar o dinheiro que seria do salário de Reinier para contratar um novo meia para o elenco. Há dois nomes que ganham força nos bastidores: Ziyech, do Chelsea, e Zakaria, do Borussia Mönchengladbach.

Pelo Dortmund, Reinier marcou apenas um gol e deu uma assistência em 30 jogos. Na temporada atual, o meia ainda não marcou em 11 partidas.