Evanílson comemora seu primeiro gol no clássico contra o Benfica - Divulgação

Publicado 23/12/2021 20:01 | Atualizado 23/12/2021 20:05

Portugal - Nesta quinta-feira, Porto e Benfica entraram em campo disputando a classificação na Taça de Portugal. Os dragões não tomaram conhecimento do time comandado pelo auxiliar João de Deus - Jorge Jesus está suspenso - e fizeram 3 x 0 já no primeiro tempo. Os gols foram marcados por Vitinha e Evanilson, ex-Fluminense, protagonista da partida com dois gols e uma expulsão.

A derrota aumenta a pressão em cima de Jesus, que vê seu cargo balançar mais que nunca. Das arquibancadas do Estádio do Dragão, os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, acompanharam a derrota do Benfica e agora aguardam o destino do treinador, que pode estar mais próximo do Flamengo.

Porto e Benfica voltam a se enfrentar daqui uma semana, dessa vez pela Liga Portuguesa. Em caso de derrota das Águias, pode ser derradeiro para o destino de Jesus. Após o confronto, o Mister decidirá seu futuro em relação a uma possível volta ao Rubro-Negro carioca.