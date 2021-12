Estadia de Braz em Portugal gera incômodo na imprensa local - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/12/2021

A estadia de Marcos Braz e Bruno Spindel em Portugal vem gerando um incômodo muito grande tanto na imprensa local quanto nos torcedores do Benfica. Os dirigentes do Flamengo não estão fazendo nada de errado e, mesmo retornando ao Brasil até o fim do ano, o frisson é imenso nas terras lusitanas. O curioso em toda essa história é a forma como alguns veículos de Portugal tratam a ofensiva de Braz e Spindel. Ora, há um ano, quando o então presidente do Benfica Luis Filipe Vieira veio até o Brasil tirar Jorge Jesus do Flamengo, não houve nenhum questionamento por parte dos portugueses. Dois pesos, duas medidas.

UM PASSO DE CADA VEZ

Leandro Castan - Rafael Ribeiro / Vasco

Leandro Castan Rafael Ribeiro / Vasco

A diretoria do Vasco vem trabalhando com cautela para formar o elenco pra temporada de 2022. Entre idas e vindas, a ideia da direção é de anunciar novos nomes ainda este ano. Enquanto busca reforços, o Vasco negocia alguns jogadores. Além de Ricardo Graça, vendido para o futebol japonês, Leandro Castán (foto) é mais um zagueiro que não permanecerá no clube. A única certeza é que em 2022, o Vasco estará de cara nova.

CADA VEZ MAIS REAL

O sonho do Botafogo de se tornar um clube-empresa está cada vez mais próximo de se tornar realidade. O caminho do Alvinegro está sendo traçado por uma empresa de investimento e, a ideia é anunciar o comprador até o fim do ano. Mesmo com problemas financeiros, a diretoria do Glorioso segue tentando atrair investidores para montar um time minimamente capacitado para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

HEGEMONIA BELGA

Após a Fifa divulgar o último ranking de seleções de 2021, a seleção brasileira permaneceu na segunda colocação e vai precisar suar para ultrapassar a Bélgica. Na liderança há quatro anos, os belgas seguem embalados, apesar de nenhum título. A França, atual campeã mundial, está na terceira colocação. Outra seleção que merece destaque é o Canadá. Mesmo estando na 40ª colocação, os canadenses foram considerados o destaque do ano.