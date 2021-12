Publicado 23/12/2021 00:00

A novela envolvendo Jorge Jesus e o Flamengo terá novos capítulos. Como o Benfica entra em campo nesta tarde, o resultado do jogo diante do Porto é fundamental para o desenrolar da história. Caso seja derrotado, o time de Jorge Jesus será eliminado da Taça de Portugal e a situação do Mister quase que insustentável. Enquanto isso, Marcos Braz e Bruno Spindel seguem tomando diversos cafezinhos com alguns candidatos para a assumir o Flamengo, mas sem esquecer de Jorge Jesus.

ADEUS PRECOCE

O acerto do Palmeiras com o atacante Rafael Navarro, agora ex-Botafogo, mostra o tamanho da fragilidade de clubes com problemas financeiros em manter seus principais jogadores. Ao lado de Chay, Navarro foi o destaque do Botafogo na Série B. A partir de agora, o Botafogo segue mapeando o mercado nacional e sul-americano em busca de um centroavante, agora uma posição que precisa de reposição.

PLANEJAMENTO PRONTO

A decisão da comissão técnica do Fluminense de utilizar os principais jogadores durante o campeonato Carioca é acertada. Tendo em vista a proximidade dos jogos da fase 2 da Libertadores — dias 22 de fevereiro e 1º de março — é importante dar ritmo de jogo ao time principal. Apesar de ainda estar no mercado em busca de novos nomes, o Tricolor carioca tem um planejamento muito bem amarrado internamente e a expectativa é que o time principal chegue para a Libertadores com todos os jogadores prontos para a temporada.

NOVA ERA

A apresentação do técnico Zé Ricardo no Vasco deixou bem claros alguns pontos interessantes do Cruzmaltino para a próxima temporada. Pelas declarações tanto do novo treinador quanto do presidente Jorge Salgado, a ideia para 2022 é de rejuvenescer o elenco. Embora tenha acertado com jogadores experientes, como o lateral Edimar, de 35 anos, e o nome de Diego Souza seja uma realidade, as próximas contratações prometem ser de atletas mais novos para dar fôlego ao time.