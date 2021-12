Adriano Imperador será atração no Jogo das Estrelas - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 24/12/2021 13:23

A organização do Jogo das Estrelas, tradicional evento beneficente de Zico, confirmou a participação de mais seis convidados, sendo o principal deles Adriano Imperador. Ídolo da torcida do Flamengo, o ex-atacante foi chamado de presente de Natal.

Além de Adriano Imperador, foram confirmados os ex-atacantes Careca e Jonas, o zagueiro Dedé, o ex-volante Magrão e o ex-apoiador Zé Roberto. Também já estão certos na festa: Mozer, Aldair, Adílio, Tita, Carlos Alberto Santos, Luisinho, Petkovic, Léo Moura, Gilberto, Ronaldo Angelim, Paulo Nunes e Grafite, além do lateral Rafael, do Botafogo, e do meia Fellipe Bastos, do Goiás.



O Jogo das Estrelas acontece na terça-feira (28), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Os ingressos começam a ser vendidos no domingo (26), das 10h às 17h, nas bilheterias do Estádio Luso-Brasileiro e do CFZ, no Recreio.



Desta vez, diferentemente dos demais anos, não haverá venda pela internet. Serão disponibilizados para venda 3.277 ingressos, no valor de R$ 60 (R$ 30 a meia). Os demais ingressos serão distribuídos a convidados.