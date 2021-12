Tite ficou em 35º na lista dos melhores técnicos de 2021 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/12/2021 16:04

Comandante da Seleção, Tite é o único representante do Brasil na lista divulgada pela tradicional revista inglesa “Four Four Two” dos 50 melhores técnicos de 2021. E mesmo assim não ficou tão bem colocado, com apenas a 35ª colocação. Bicampeão da Libertadores, o técnico português Abel Ferreira não ficou no top-50.

“O técnico do Brasil lapidou uma geração de astros e chegou à final da Copa América em 2021. Seu time será um dos favoritos ao título da Copa do Mundo no ano que vem, e ele segue sendo um treinador de nível internacional, capaz de dar harmonia às estrelas do samba", diz o texto da revista sobre Tite.



O melhor técnico, segundo a lista, é o catalão Pep Guardiola, do Manchester City, seguido pelos alemães Thomas Tuchel, do Chelsea, e Jurgen Klopp, do Liverpool. Chamou a atenção a presença de Xavi, que assumiu recentemente o Barcelona e estava no Al-Sadd, do Catar.