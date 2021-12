Centro de Treinamento Miratus - Foto: Divulgação

Rio - Nesta segunda-feira, o Centro de Treinamento Miratus recebeu um novo piso profissional doado pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) de São Paulo.

O projeto social, localizado na comunidade da Chacrinha, em Jacarepaguá, Zona Oeste, do Rio de Janeiro, promove a inclusão social de crianças e jovens através do badminton.

Ainda pouco conhecido no Brasil, o esporte está sendo bastante cativado. A logística e instalação do piso foram viabilizadas graças à parceria da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude com a Secretaria Nacional do Esporte.