Marcelo Benevenuto é anunciado pelo FortalezaFoto: Divulgação/Fortaleza

Publicado 27/12/2021 21:14

Rio - O zagueiro Marcelo Benevenuto é oficialmente jogador do Fortaleza. O atleta pertencia ao Botafogo e tinha contrato por empréstimo até o dia 31 deste mês. Após a aprovação da diretoria e torcida, o Leão do Pici decidiu assumir a opção de compra e renovou até dezembro de 2026.

Nesta temporada, o zagueiro disputou 43 partidas e marcou quatro gols com a camisa do Fortaleza. O Leão do Pici adquiriu 55% dos direitos econômicos e o Alvinegro segue com 10% para uma futura venda.

"Estamos muito felizes com esse acerto. O Benevenuto, quando chegou aqui, vinha de um ano não tão bom na carreira, mas acreditamos no trabalho e no potencial dele. (O atleta) se adaptou ao clube muito rápido, ao nosso estilo de jogo e à cidade. E ao longo dessa caminhada, sempre demonstrou o interesse de permanecer aqui por mais tempo. Nunca deixou dúvida quanto a isso. Então, fomos construindo essa possibilidade de permanência dele", disse presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.

"Ele demonstrou interesse, fomos conversando com o Botafogo e posso dizer que o nosso sucesso esportivo, como a campanha na Copa do Brasil e a boa colocação para (conquistar uma vaga) na Copa Libertadores nos deu fôlego financeiro de fazer essa aquisição. Confiamos muito no potencial do atleta, é tanto que estamos fazendo um contrato de cinco anos com ele. Acreditamos muito no retorno técnico e que ele é fundamental, uma peça muito importante no nosso elenco e na temporada que se avizinha", concluiu.