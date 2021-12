Jorge Jesus - Divulgação/Benfica

Jorge Jesus Divulgação/Benfica

Publicado 28/12/2021 11:35

Rio - Chegou ao fim a segunda passagem de Jorge Jesus pelo comando do Benfica. Na manhã desta terça-feira, o time português oficializou a saída do treinador, que agora está livre no mercado.

A reunião entre o treinador e a diretoria do Benfica que selou a saída de Jorge Jesus aconteceu nesta terça-feira, e o desligamento será em "comum acordo", sem a necessidade de pagar a multa rescisória.



Os membros da cúpula do Benfica entenderam que não tinha mais clima para Jorge Jesus continuar, principalmente em relação ao elenco, pois boa parte dos jogadores já não queriam mais o Mister no comando da equipe.

Nos últimos dias, Jesus negociou um possível retorno ao Flamengo. Na corda bamba no Benfica, o treinador ficou com a situação cada vez mais insustentável no clube, mas não deixou claro ao Flamengo quando definiria sua situação no time português. Diante deste cenário, o Rubro-Negro partiu para um plano B e fechou com o técnico Paulo Sousa.