Logo da ESPN - Reprodução

Publicado 28/12/2021 13:52

Um surto de Covid-19 atingiu os funcionários da ESPN Brasil. De acordo com o portal Notícias da TV, a emissora decidiu, por isso, retornar a gravar seus programas diários de forma remota. A decisão, que começa a partir desta terça-feira, afetará todo o Grupo Disney.



A ideia é manter os programas de forma remota - ou seja, parecido com o formato que acontecia anteriormente entre 2020 e 2020 no auge de morte na pandemia - até a segunda quinzena de janeiro. O prazo dependerá da situação dos infectados pela doença. A retomada acontece três meses após a volta aos estúdios.

De acordo com o portal, foram diagnosticados pelo menos dez casos positivos nos últimos dias. A apresentadora Daniela Boaventura, inclusive, fez o anúncio no programa "Futebol 90", nesta segunda. A grade será mantida, contudo, o modo com que os funcionários irão participar das atrações volta a respeitar um rígido protocolo sanitário.