Jorge Jesus Divulgação/Benfica

Publicado 29/12/2021 16:39 | Atualizado 29/12/2021 16:40

Rio - A saída de Jorge Jesus do Benfica não foi no melhor dos climas. De acordo com o jornal "A Bola", o Mister deixou o clube após se envolver em uma calorosa discussão com o meia Pizzi, ídolo da torcida e líder do vestiário.

Segundo o veículo, o jogador teria insultado o treinador após a derrota por 3 a 0 para o Porto, na última semana. Jesus cobrou Pizzi antes do treino da última segunda-feira, mas o atleta negou que tivesse o ofendido. No entanto, afirmou que a atuação do time foi desastrosa e acabou afastado.

Jesus rescindiu seu contrato com o Benfica na manhã da última terça-feira. Como o Flamengo já fechou com Paulo Sousa, o Mister tem sido especulado para assumir o Atlético-MG.