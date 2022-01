Chelsea solicitou retorno imediato de Kenedy - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 14/01/2022 13:11

Pego de surpresa pelo pedido do Chelsea para retornar imediatamente, Kenedy é visto pelo técnico Thomas Tuchel como uma possível solução para o time. O atacante ex-Flamengo, segundo o comandante, terá mais oportunidades nesta segunda metade de temporada na Europa.



"Não podemos dizer que Kenedy é, mas ele pode ser uma solução. Ele está de volta e estou muito feliz com isso. É uma grande oportunidade para ele deixar sua marca neste clube e nesta equipe. Vamos tentar a partir de hoje empurrá-lo e apoiá-lo o melhor que pudermos", afirmou Tuchel na coletiva desta sexta-feira, antes do duelo com o Manchester City.



Emprestado ao Flamengo até o meio de 2022, Kenedy foi chamado pelo Chelsea para reforçar o lado esquerdo após a lesão de Chilwell. Ou seja, a tendência é que seja aproveitado como ala.

Contratado pelo clube inglês em 2015, junto ao Fluminense, o atacante de 25 anos nunca se firmou e foi seguidamente emprestado. Agora terá nova chance.