Juan Musso namora com Anna Ariaudo - Reprodução

Publicado 03/02/2022 12:29 | Atualizado 03/02/2022 12:39

Rio - O goleiro da Atalanta e da seleção argentina, Juan Musso, virou assunto fora de campo, após cometer uma gafe e publicar no Instagram uma foto todo nu.

A ideia do jogador era enviar a imagem para a namorada, que depois do seu regresso da seleção da Argentina decorou a casa de ambos em Bérgamo com balões.O problema é que na sala há um espelho que acabou mostrando a imagem do jogador completamente despido no momento em que tirou a fotografia.Ao notar o erro, o argentino apagou a foto, mas ela já circulava na internet, se tornando viral. Mais tarde, ele compartilhou outra foto igual, mas desta vez vestindo uma bermuda. E ainda escreveu juntamente com alguns uns emojis: "Esta é a foto correta."A namorada também compartilhou a nova fotografia e acrescentou um comentário: "Felizmente, te amo muito."