Goleiro Bruno foi condenado a 20 anos de prisão pelo sequestro, morte e ocultação de cadáver de Eliza Samúdio - Alex de Jesus / O Tempo

Goleiro Bruno foi condenado a 20 anos de prisão pelo sequestro, morte e ocultação de cadáver de Eliza SamúdioAlex de Jesus / O Tempo

Publicado 03/02/2022 13:14

Rio - O goleiro Bruno fez uma revelação surpreendente sobre seu time de coração. Em entrevista ao "Podcrê Podcast", no Youtube, ele afirmou que, apesar de todo o carinho, nunca foi torcedor do Flamengo, mas sim do Atlético-MG, clube que o revelou.

“Muita gente acha que eu sou flamenguista, não sou. Eu sou muito grato ao Flamengo por elevar o nome Bruno para o futebol brasileiro, mundial… Mas eu não sou Flamenguista, sou atleticano. Sou mineiro, sou de BH, todo mundo sabe disso, é o ‘galo doido’. Desde 1971 que não ganhava um brasileiro e vi meu Galo ser campeão brasileiro no ano passado”, disse Bruno.

Condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio, Bruno desistiu de dar continuidade em sua carreira de goleiro profissional. Agora, ele atua por um clube amador em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, e está abrindo uma loja de açaí por lá.