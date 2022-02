Vinicius Junior é destaque do Real Madrid nesta temporada - AFP

Publicado 04/02/2022 14:42

Rio - Vinicius Junior vive um grande momento no Real Madrid, porém, a fase do brasileiro não vem agradando a todos no clube espanhol. De acordo com informações do jornal "Marca", o ex-atacante do Flamengo vem despertando uma crise de ciúmes de um dos grandes medalhões do elenco merengue.

O meia belga Eden Hazard estaria irritado com a decisão de Carlo Ancelotti, técnico do Real, de dar preferência a Vinicius Junior e também a Rodrygo, ex-jogador do Santos. O ex-jogador do Chelsea esperava ao menos ser aproveitado durante o decorrer da partida, mas acabou não saindo do banco.

De acordo com a publicação, Hazard é querido no vestiário do clube espanhol e não tem qualquer problema de relacionamento com os companheiros. No entanto, com a pouca utilização, existe grande chance de sua saída do clube espanhol voltar a ser ventilada em breve.