Jorge Jesus - Cátia Luís / Benfica

Publicado 04/02/2022 13:44

Rio - Esquentou o interesse do Corinthians por Jorge Jesus. De acordo com o portal "UOL", o técnico irá se reunir nesta sexta-feira com Bruno Macedo, agente que vai intermediar o contato entre o português e o clube paulista. A partir dessas informações, o Mister irá definir se vai ou não iniciar uma negociação com o Timão.



Campeão da Libertadores em 2019, Jorge Jesus é o principal nome no Corinthians para substituir Sylvinho, que foi demitido após a derrota do Timão no clássico contra o Santos, pelo Paulistão, na última quarta-feira. O clube do Parque São Jorge sabe que terá que fazer um investimento alto para contratar o técnico.

Demitido do Benfica no fim do ano passado, Jorge Jesus chegou a negociar com o Atlético-MG, porém, não houve um acordo entre as partes. Atualmente, o técnico recebeu uma proposta do Al-Ahly. De acordo com informações, os valores são de cerca de R$ 3 milhões por mês para Jorge Jesus e sua comissão técnica.