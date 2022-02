Neymar - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 04/02/2022 14:58

Rio - O atacante Neymar, do PSG e seleção brasileira, admitiu em entrevista ao portal "TNT Sports", que sente falta de privacidade fora dos gramados. Além disso, revelou que tem um desejo "impossível" de realizar, pelo fato de ser famoso. Por outro lado, afirma que é grato por tudo que acontece em sua vida e que sempre busca retribuir o carinho para os seus fãs.

"Ir no shopping com um David, tomar um sorvete, é impossível fazer. Tem um lado bom de ser famoso e tem um lado ruim, tudo na vida é assim. Você não escolher ser famoso, simplesmente acontece, ainda mais para um atleta. Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, mas não posso", disse Neymar para a 'TNT Sports'.

"Não reclamo, só agradeço a Deus por tudo, pelo dom que ele me deu. Se hoje eu sou famoso é porque as pessoas gostam de mim. Tento transmitir o carinho que as pessoas tem por mim da melhor forma possível, seja nas redes sociais ou pessoalmente", completou.

"Ele não é vidrado em futebol como eu era com a idade dele, mas torce pelo pai e é um menino muito carinhoso. Gosta de ficar com a família e abraçar todo mundo. Quando menos se espera, ele solta uma frase que te deixa sem jeito. Você é adulto, tem que ser forte, e quebra suas pernas. É um menino muito especial e só tenho a agradecer pelo presente inesperado que ele me deu", concluiu.