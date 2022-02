Neymar - AFP

Publicado 05/02/2022

Rio - Aniversariante do dia, Neymar ainda deverá desfalcar o Paris Saint-Germain por algum tempo. O brasileiro, que agora tem 30 anos, voltou a treinar na última sexta-feira, mas de acordo com o jornal francês "L'Équipe", só deverá voltar aos gramados nos próximo dia 15 na partida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

O jogador ainda não está 100% e de acordo com a publicação só deverá estar em perfeitas condições no jogo de volta contra o clube espanhol, no dia 9 de março. Neste domingo, o PSG encara o Lille pelo Campeonato Francês. O brasileiro não estará em campo.

Neymar não joga pelo seu clube desde o dia 28 de novembro do ano passado, quando ele saiu lesionado na vitória do time parisiense por 3 a 1 contra o Saint-Étienne, pelo Campeonato Francês. Os exames apontaram uma entorse no tornozelo esquerdo, com lesão no ligamento.