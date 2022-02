City venceu Fulham de goleada - AFP

Publicado 05/02/2022 15:20

Inglaterra - Após a eliminação do United e a classificação tensa do Chelsea, o Manchester City mostrou mais consistência que os rivais na Copa da Inglaterra e avançou tranquilamente às oitavas de final, ao golear o Fulham por 4 a 1, no Etihad Stadium, neste sábado. O time comandado por Pep Guardiola sofreu um gol logo aos três minutos de jogo, mas virou com Gündogan e Stones, antes de garantir a goleada com dois de Mahrez.

Guardiola escalou o City sem Ederson e Gabriel Jesus, que jogaram pela seleção brasileira na goleada por 4 a 0 sobre o Paraguai, pelas Eliminatórias, na última terça-feira. O goleiro ficou no banco de reservas, enquanto o atacante não foi relacionado. O volante Fernandinho, capitão do time, foi o único brasileiro que começou jogando.

A partida foi iniciada em ritmo alucinante. Com menos de 30 segundos de bola rolando, Grealish já colocou o goleiro adversário, Gazzaniga, para trabalhar. Pouco tempo depois, aos três minutos, o Fulham respondeu com bola na rede, quando Fábio Carvalho só teve o trabalho de escorar para o gol após cruzamento rasteiro de Harry Wilson.

Rápido na resposta, o City precisou de dois minutos para conseguir o empate, alcançado com um gol marcado por Gündogan, bem posicionado no meio da área para aproveitar o passe de Mahrez. O jogo continuou lá e cá, tanto que o Fulham obrigou boas intervenções de Steffen, substituto de Ederson, nos lances seguintes. Então, os donos da casa viraram em um cabeceio de Stones, após cruzamento feito por De Bruyne, aos 12.

Depois disso, o jogo continuou movimentado, porém menos intenso, e seguiu sem novos gols até o intervalo. No segundo tempo, o Fulham não conseguiu incomodar tanto quanto na etapa inicial e viu o City dominar a partida. O terceiro gol saiu ainda aos sete minutos, quando Mahrez converteu pênalti cometido por Bryan.

Aos 12, virou goleada. Mahrez apareceu novamente, dessa vez servido por De Bruyne, bateu de primeira, dentro da área, e viu a bola desviar em Reed antes de morrer na rede. O Fulham, embora corajoso, foi dominado e não conseguiu reagir.

MAIS JOGOS - Enquanto isso, no Goodison Park, o Everton também goleou por 4 a 1, em um jogo tranquilo contra o Brentford, na estreia de Frank Lampard como treinador do time de Liverpool. O ex-palmeirense Mina e o atacante Richarlison abriram vantagem de dois gols e o adversário diminuiu com Toney, mas Holgate e Townsend não deram chance para a zebra e garantiram a vitória.

Mais cedo, o West Ham também avançou para a próxima fase, mas com uma vitória suada. Quinto colocado do Campeonato Inglês, o time londrino precisou jogar a prorrogação para conquistar uma vitória por 2 a 1 sobre o Kidderminster, time que disputa a sexta divisão da liga inglesa.