Publicado 05/02/2022 13:50

Rio - A Rede Globo, a ESPN, a Band e o Esporte Interativo estão envolvidas em um inquérito que irá apuar uma suposta formação de cartel por empresas que venderam direitos de transmissão de eventos de futebol entre 2008 e 2017. O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) instaurou a investigação na última quinta. As informações são do portal "Notícias da TV."

Segundo o site, oito empresas (B4 Capital AS, Dentsu, European Broadcaster Union, Infront Sports, MP & Silva, U! Sports GmbH, Telefónica e IMG) estão sendo investigadas, e 37 pessoas, em sua maioria executivos dos escritórios. Eles serão intimados a depor em até 30 dias úteis. A acusação é de que teria havido licitações com direcionamento para um vencedor por interesses escusos e de práticas anticoncorrenciais.

De acordo com o portal, o Cade afirma que o suposto cartel conseguiu afetar especialmente "o mercado internacional de aquisição de direitos de mídia esportiva e outros direitos associados a eventos esportivos e de fornecimento de serviços relacionados de consultoria ou aconselhamento, com potenciais efeitos no Brasil". Nenhum grupo de mídia ou evento específico é citado no ofício. No entanto, o órgão governamental diz ter fortes indícios de que houve irregularidades em algumas vendas.



A investigação tem até três meses para ser concluída na superintendência-geral do órgão, que pode pedir mais dois meses para trabalhos complementares. Procuradas pelo portal, a Dentsu e a MP & Silva preferiram não comentar as acusações. B4 Capital AS, European Broadcaster Union, Infront Sports, U! Sports GmbH, IMG e Telefónica não responderam aos contatos. As empresas que negociaram eventos no Brasil com essas empresas, como Globo e Disney, não haviam respondido o site.