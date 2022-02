Mateo Musacchio está sem clube e interessa ao Botafogo - Divulgação/AC Milan

Publicado 05/02/2022 11:36 | Atualizado 05/02/2022 11:38

Rio - Planejando agir de forma certeira no mercado de transferências e sondando nomes de relevância, o Botafogo está interessado na contratação do zagueiro argentino Mateo Musacchio, ex-Milan e Lazio, que está sem clube atualmente.

De acordo com o jornalista Ekrem Konur, em sua conta oficial no Twitter, Musacchio entrou na mira do Botafogo - único clube revelado até então - e de outros clubes brasileiros, além de despertar o interesse de equipes argentinas interessadas em repatriar o defensor.

Musacchio tem 31 anos e acumula robusta passagem pelo futebol europeu, onde defendeu Milan, Lazio e Villareal, clube que mais teve destaque, atuando 150 vezes com a camisa do submarino amarelo em "La Liga." O zagueiro foi revelado pelo River Plate e deixou o Brasil aos 18 anos, em 2009.

O Botafogo, por sua vez, tenta agir no mercado enquanto passa pelo processo de transição para se transformar em SAF (Sociedade Anônima de Futebol). Segundo o empresário norte-americano John Textor, investidor que está finalizando a compra de 90% do clube, o mercado de transferências do velho continente já está sendo trabalhado pelo Glorioso.