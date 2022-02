Goleiro Lucão - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Goleiro LucãoFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 04/02/2022 20:19

Rio - O goleiro Lucão, ex-Vasco, foi anunciado como o novo reforço do Red Bull Bragantino nesta sexta-feira. Campeão olímpico com a seleção brasileira, nas Olimpíadas de Tóquio, o jogador de 20 anos assinou contrato com o clube paulista até dezembro de 2026.

Goleiro Lucão é o novo reforço do RB Bragantino Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Revelado pelo Vasco, Lucão estreou pelo profissional em 2020, onde disputou 29 partidas pelo Cruz-Maltino, e teve mais destaque na última temporada. No entanto, o goleiro perdeu espaço na equipe carioca neste ano e ficou fora dos planos da diretoria. O goleiro chega para disputar posição com Cleiton, Julio Cesar e Maycon Cleiton.

"Tem paredão chegando no #MassaBruta! O goleiro Lucão, de 20 anos, assinou até dezembro de 2026 e é mais um reforço para a temporada", destaca o perfil oficial do Red Bull Bragantino nas redes sociais.