Jorge Jesus recusa proposta do Corinthians, diz portalFoto: Patrícia de Melo Moreira/AFP

Publicado 04/02/2022 17:12

Rio - O técnico Jorge Jesus recusou a proposta do Corinthians para assumir o clube paulista nesta temporada. Anteriormente, o Atlético-MG tentou investir na contratação do treinador português, mas as conversas não avançaram e o clube mineiro acabou optando pelo argentino Antonio Mohamed. A informação é do portal "Goal".

Jorge Jesus agradeceu o interesse do Corinthians, mas revelou que não pretende assumir nenhuma equipe neste momento. Por outro lado, apesar de ter recebido o "não" do técnico português, o clube paulista planeja fazer uma nova investida.

A oferta oferecida ao técnico foi abaixo do que recebia no Flamengo. O valor gira em torno de 280 mil euros (cerca de R$ 1,7 milhão) mensais para assumir o Corinthians. Após ser desligado do Benfica, de Portugal, Jorge Jesus continuará recebendo salário até junho. Antes disso, planeja descansar e projeta treinar outro clube apenas no meio do ano.