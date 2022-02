Warley Silva pode reforçar o Coritiba em 2022 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/02/2022 16:02

Rio - O atacante Warley Silva, de 22 anos, ex-Botafogo, pode reforçar o Coritiba nesta temporada após o acesso à elite do futebol brasileiro. O atleta foi um dos destaques do Alvinegro na última temporada pelo Brasileirão da Série B. A informação é do portal "Torcedores.com".

É válido relembrar que por pouco o jogador não permaneceu no Botafogo neste ano. O atacante tinha interesse em disputar a Série A vestindo o uniforme alvinegro, mas o acordo entre ambas as partes não foi concretizada e obrigou o atleta a seguir um novo destino.

Antes do Coritiba, Warley recebeu propostas do Avaí, Ceará e Cuiabá, todos presentes na disputa pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, as conversas não avançaram e abriram caminho para o atacante negociar com o clube paranaense.

Por outro lado, ainda de acordo com o portal, o acordo pode ser desfeito devido a divergência no tempo de contrato do jogador. O Coritiba deseja assinar um contrato até o fim desta temporada, mas o atacante planeja atuar por dois anos no clube paranaense.